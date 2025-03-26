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16:19, 26 марта 2025Ценности

Российский эскортник рассказал о стоимости услуг

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Сексолог Ольга Василенко / YouTube

Россиянин поделился подробностями работы в эскорте. Интервью с ним опубликовано на YouTube-канале сексолога Ольги Василенко.

Герой интервью Дмитрий (фамилия не раскрывается) рассказал гостям студии о стоимости своих услуг. По словам мужчины, минимальная цена работы — 10 тысяч рублей в час, максимально он получал 137 тысяч в час. Кроме того, один раз эскортнику заплатили девять миллионов рублей за ночь.

«Это был вылет в другую страну на сутки. Максимальная сумма в Москве была 900 тысяч», — пояснил он и добавил, что в целом зарабатывает от 500 тысяч до 1,5-2 миллионов рублей в месяц.

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В апреле 2024 года другой эскортник рассказал о своей благородной миссии.

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