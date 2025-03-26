Российский Уй вышел из берегов

Река Уй в Курганской области вышла из берегов

В Курганской области реки Уй и Исеть вышли из берегов на пойму. Внимание на ситуацию в российском регионе обратили на сайте Росгидромета.

Специалисты уточнили, что в ближайшие сутки ситуация не изменится. «Уй, Исеть. Превышена отметка выхода воды на пойму. Превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться», — поделились информацией специалисты. Прогноз был сделан на трое суток начиная со вторника, 25 марта.

Ранее стало известно, что Адлерский район Сочи затопила река Херота. Пострадали дворы нескольких домов — например, на улице Банановой вода начала подходить к подъезду. Помимо этого, жители некоторых улиц временно остались без электричества.

Общий ущерб от весеннего паводка в России в этом году, подсчитали эксперты Российской национальной перестраховочной компании, составит до пяти миллиардов рублей.