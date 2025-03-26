Рудковская раскрыла расписание сына на отдыхе на Мальдивах

Рудковская заявила, что сына Плющенко ждет утренний падел-теннис на Мальдивах

Продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале раскрыла расписание сына Александра Плющенко на отдыхе на Мальдивах.

Рудковская заявила, что ребенка ждет утренний падел-теннис, а также заплыв на время. «Вечером легкая успокаивающая пробежка вокруг острова три круга, чтобы хорошо спалось», — пошутила она.

Ранее Александр Плющенко устроил разборки с родителями во время отдыха на Мальдивах. В ролике показано, как Плющенко-младший не хочет заниматься спортом, а собирается отдыхать.

Александр Плющенко — старший сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию и тренера Евгения Евгения Плющенко и Рудковской. 12-летний фигурист, известный в социальных сетях как Гном Гномыч, также принимает участие в ледовых шоу.