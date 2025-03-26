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17:07, 26 марта 2025Из жизни

Рюкзак с ноутбуком спас мотоциклиста от пули угонщиков

NTK: Бразилец спасся от пули угонщиков благодаря сумке с ноутбуком
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Alex Ageev / Shutterstock / Fotodom

В Бразилии мотоциклист чудом спасся от пули угонщиков благодаря рюкзаку с ноутбуком. Об этом пишет Need To Know (NTK).

35-летний мужчина ехал по улице Сан-Паулу, когда ему под колеса бросили велосипед. После этого его окружили пять вооруженных злоумышленников и отобрали мотоцикл.

Мужчина поднял руки, однако один из угонщиков выстрелил ему в спину из пистолета. После этого преступники скрылись. Очевидец нападения отвез пострадавшего в больницу. Там выяснилось, что пуля пробила куртку, сумку и компьютер, потеряла убойную силу и вошла в кожу совсем неглубоко. В итоге бразильцу наложили только несколько швов.

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«Сначала он подумал, что его просто сильно ударили, он не понял, что это был выстрел (…) Благодаря рюкзаку, чехлу, куртке и ноутбуку пуля ничего не повредила. Это настоящее чудо», — сказала его жена.

Ранее сообщалось, что житель Таиланда объявил себя бессмертным и заявил, что отразил три выстрела. Мужчина получил лишь несколько царапин.

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