Сербия понадеялась на помощь ФСБ в разрешении скандала с подавлением протестов

Вице-премьер Сербии Вулин: ФСБ может помочь в скандале со «звуковой пушкой»

Специалисты из российской ФСБ могут помочь в разрешении возникшего скандала с неустановленным фактом подавления протестов в Белграде с помощью «звуковой пушки». Об этом сообщил сербский вице-премьер Александр Вулин, его цитирует РИА Новости.

«Делегация специалистов одной из важнейших спецслужб мира — ФСБ РФ — вскоре прибудет в Белград, и они выступят с ясной позицией о том, что произошло на протесте 15 марта», — рассказал чиновник.

О применении звуковой пушки против протестующих сообщали оппозиционые сербские СМИ. Президент Сербии Александр Вучич отверг обвинения. Подобные заявления он назвал позорными.