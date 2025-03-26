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16:04, 26 марта 2025Мир

Сербия понадеялась на помощь ФСБ в разрешении скандала с подавлением протестов

Вице-премьер Сербии Вулин: ФСБ может помочь в скандале со «звуковой пушкой»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Igor Pavicevic / Reuters

Специалисты из российской ФСБ могут помочь в разрешении возникшего скандала с неустановленным фактом подавления протестов в Белграде с помощью «звуковой пушки». Об этом сообщил сербский вице-премьер Александр Вулин, его цитирует РИА Новости.

«Делегация специалистов одной из важнейших спецслужб мира — ФСБ РФ — вскоре прибудет в Белград, и они выступят с ясной позицией о том, что произошло на протесте 15 марта», — рассказал чиновник.

О применении звуковой пушки против протестующих сообщали оппозиционые сербские СМИ. Президент Сербии Александр Вучич отверг обвинения. Подобные заявления он назвал позорными.

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