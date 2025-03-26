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16:11, 26 марта 2025Силовые структуры

В России предложили чипировать домашних питомцев в обязательном порядке

Глава СК Бастрыкин предложил ввести обязательное чипирование домашних животных
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Jamie Street / Unsplash

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин предложил в обязательном порядке чипировать домашних животных в связи с участившимися случаями нападения на людей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в СК России.

Он указал на необходимость ввести обязательный учет и маркирование домашних питомцев и усилить контроль за владельцами опасных пород собак и заводчиками.

В ведомстве подготовили предложения по усовершенствованию законодательных норм о защите граждан, чтобы кардинально переломить ситуацию с нападением собак на людей.

За последние два года число нападений собак на людей в стране выросло в 6,5 раза. В 2022 году следователи возбудили 78 уголовных дел по факту нападения животных, в 2023 году — 185, в 2024 году — 408.

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