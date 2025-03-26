В Венгрии рассказали о значении договоренностей между Россией и США

Сийярто: Договоренности между РФ и США стали еще одним шагом к миру на Украине

Договоренности между Россией и Соединенными Штатами, достигнутые на переговорах в Эр-Рияде, стали еще одним шагом к мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Перемирие и содействие безопасному судоходству в Черном море — это еще один важный шаг на пути к полному прекращению огня», — высказал мнение дипломат.

Помимо этого, Сийярто отметил, что «возвращение продукции российского сельского хозяйства и пищевой промышленности на международный рынок соответствует здравому смыслу». Он отметил, что только российско-американские переговоры могут привести к установлению мира на Украине.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что делегация Украины прибыла в Саудовскую Аравию с целью сорвать договоренности Москвы и Вашингтона. По мнению эксперта, Киев не желает заключать соглашение о прекращении огня по объектам энергоинфраструктуры.

В Кремле ранее рассказали, что РФ и США договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, которая предполагает безопасность судоходства и неприменение силы в акватории Черного моря. Об этом было сказано в заявлении по итогам переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде.