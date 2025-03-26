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09:24, 26 марта 2025Россия

ВСУ сделали штаб из алтаря храма в Курской области

Военный священник Зинченко: ВСУ сделали из алтаря храма в Курской области штаб
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В Курской области бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сделали из алтаря храма штаб. Об этом сообщил военный священник Александр Зинченко, его цитирует ТАСС.

«Иконы все поснимали. Я думаю, что это служитель, который здесь помогал, что-то вывез. Антиминс найти не можем. В алтаре сделана какая-то комната, скорее всего, штаб был», — сказал священник.

Он добавил, что внутри церкви нашли два стула и стол, на котором лежали покрытые плесенью украинский хлеб паляницу и пустые пластиковые бутылки. На столе стоял обмотанный серой изолентой предмет — к нему запретили прикасаться, так как это может быть оставленная ВСУ при отступлении взрывчатка.

Ранее сообщалось, что ВСУ устроили склад бензина в сельском храме Суджанского района Курской области. В храме также находили лопаты, которые использовались для рытья окопов. На представленных Минобороны кадрах из здания видно, что каждая из стен сооружения покрыта следами от пуль, убранство церкви практически уничтожено.

Президент России Владимир Путин обвинял ВСУ в разрушении объектов культурного наследия в Курской области. Он рассказал, как недавно несколькими вражескими снарядами ВСУ уничтожили церковь, так как вынуждены были бежать из населенного пункта.

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