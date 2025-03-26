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12:08, 26 марта 2025Бывший СССР

Залужный рассказал о звонках из Румынии с претензиями за прилетевшие дроны

Залужный сообщил, что ему звонили из Румынии с претензиями за прилетевшие дроны
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Necati Aslim / Anadolu / Getty Images

Киев получал звонки из Бухареста с претензиями за прилетевшие на территорию Румынии дроны. Об этом сообщил бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) и посол страны в Лондоне Валерий Залужный, передает Telegram-канал «Зеркало недели».

«Мне звонили из Румынии и просили не говорить, что у них упали [беспилотники]. Еще звонили, говорили: "Зачем ты включил РЭБ, дроны полетели на нас". А я говорю: "Сбивайте, у вас 40 F-16 стоит"», — рассказал Залужный.

6 сентября 2024 года в Румынии недалеко от границы с Украиной обнаружили обломки российского беспилотника. Несколько частей дрона нашли близ населенного пункта Плауру в уезде Тулча.

Спустя неделю Минобороны Румынии заявило об обнаружении частей БПЛА. Они были найдены в районе городов Нуфэрул и Виктория.

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