Залужный рассказал о звонках из Румынии с претензиями за прилетевшие дроны

Залужный сообщил, что ему звонили из Румынии с претензиями за прилетевшие дроны

Киев получал звонки из Бухареста с претензиями за прилетевшие на территорию Румынии дроны. Об этом сообщил бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) и посол страны в Лондоне Валерий Залужный, передает Telegram-канал «Зеркало недели».

«Мне звонили из Румынии и просили не говорить, что у них упали [беспилотники]. Еще звонили, говорили: "Зачем ты включил РЭБ, дроны полетели на нас". А я говорю: "Сбивайте, у вас 40 F-16 стоит"», — рассказал Залужный.

6 сентября 2024 года в Румынии недалеко от границы с Украиной обнаружили обломки российского беспилотника. Несколько частей дрона нашли близ населенного пункта Плауру в уезде Тулча.

Спустя неделю Минобороны Румынии заявило об обнаружении частей БПЛА. Они были найдены в районе городов Нуфэрул и Виктория.