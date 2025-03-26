Залужный высказался о шансах ВСУ «дойти до Москвы»

Залужный заявил, что у ВСУ нет сил и людей, чтобы дойти до Москвы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют достаточно сил, чтобы дойти до Москвы и противостоять Российской армии. Об этом заявил бывший главнокомандующий ВСУ и посол страны в Великобритании Валерий Залужный, его слова передает издание «Страна.ua» в Telegram.

На встрече со студентами во Львове экс-главком украинской армии высказался о шансах ВСУ дойти до столицы России. По его мнению, на всей Украине не хватит людей для такой операции.

«Вы представьте себе, насколько должны быть растянуты войска. Есть ли на Украине столько людей? Вы знаете, даже если, мне кажется, уже девушек начнем призывать — не хватит», — заявил Залужный. Он подчеркнул, что ситуацию на фронте нужно оценивать объективно.

Ранее Залужный рассказал о звонках из Румынии с претензиями за прилетевшие дроны. Обломки российского беспилотника нашли в Румынии недалеко от границы с Украиной 6 сентября 2024 года.