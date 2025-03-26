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19:16, 26 марта 2025Силовые структуры

Заочный арест рассказавшего о расправах над пленными литовского наемника признали законным

Мосгорсуд признал законным заочный арест литовского наемника Скрипкюнаса
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Мосгорсуд признал законным заочный арест литовского наемника Марюса Скрипкюнаса, воевавшего в составе Вооруженных сил Украины против Российской армии. Об этом в среду, 26 марта, сообщает ТАСС.

В ходе заседания, проходившего в закрытом режиме, судья постановил отклонить апелляционную жалобу защитника и признать решение Басманного суда о заключении наемника под стражу законным. Обвиняемый объявлен Россией в международный розыск.

Следственный комитет потребовал ареста обвиняемого после того, как в интервью литовскому изданию тот рассказал, как участвовал в боевых действиях против армии РФ и расправах над российскими военнослужащими.

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