Заочный арест рассказавшего о расправах над пленными литовского наемника признали законным

Мосгорсуд признал законным заочный арест литовского наемника Скрипкюнаса

Мосгорсуд признал законным заочный арест литовского наемника Марюса Скрипкюнаса, воевавшего в составе Вооруженных сил Украины против Российской армии. Об этом в среду, 26 марта, сообщает ТАСС.

В ходе заседания, проходившего в закрытом режиме, судья постановил отклонить апелляционную жалобу защитника и признать решение Басманного суда о заключении наемника под стражу законным. Обвиняемый объявлен Россией в международный розыск.

Следственный комитет потребовал ареста обвиняемого после того, как в интервью литовскому изданию тот рассказал, как участвовал в боевых действиях против армии РФ и расправах над российскими военнослужащими.