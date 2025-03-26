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19:06, 26 марта 2025Бывший СССР

Зеленский прибыл во Францию на встречу с Макроном

Никифоров: Президент Украины Зеленский прибыл во Францию на встречу с Макроном
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, передает издание «Общественное» в Telegram-канале.

По его словам, у украинского лидера запланирована встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Какие вопросы в ходе переговоров обсудят политики, не уточняется.

20 марта Зеленский отказал в общении позвонившему ему Макрону. Украинский лидер объяснил французскому коллеге, что находится на брифинге, и пообещал перезвонить через 15-20 минут. Он также рассказал, что общается с Макроном ежедневно.

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