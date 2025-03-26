Журналист Зыгарь обжаловал приговор за фейки о российской армии

Журналист Михаил Зыгарь обжаловал заочный приговор за фейки о российской армии

Писатель и журналист Михаил Зыгарь (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) обжаловал заочный приговор за фейки о российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Басманного суда Москвы.

«Обжаловано в кассации», — сообщили в суде. В дальнейшем жалобу журналиста рассмотрит Второй кассационный суд общей юрисдикции.

В июле 2024 года стало известно, что Михаила Зыгаря заочно приговорили к 8,5 года колонии по делу о распространении фейков о Российской армии. Сейчас журналист проживает в Берлине.

Минюст внес Зыгаря в реестр иноагентов в октябре 2022 года. Журналист подал иск с требованием снять с него статус иноагента, однако суд оставил его в реестре. В сентябре прошлого года писатель обжаловал отказ в снятии с него статуса иноагента.