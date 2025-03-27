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02:00, 27 марта 2025Наука и техника

Новый iPhone получит долгожданную функцию

iPhone 17 Pro от Apple сможет записывать видео в разрешении 8K
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Новый смартфон Apple iPhone 17 Pro получит поддержку видеосъемки в 8K. Об этом в своем Weibo заявил инсайдер под ником Fixed Focus Digital.

По информации автора, поддержка съемки видео с разрешением 8K — «то, чего пользователи Apple долго ждут с нетерпением». Функция будет работать на основе нового телеобъектива разрешением 48 мегапикселей. Инсайдер подчеркнул, что iPhone 17 Pro и 17 Pro Max будут оснащены тремя камерами, каждая из которых получит разрешение 48 мегапикселей.

Журналисты издания MacRumors напомнили, что в середине 2024-го ходили слухи, что iPhone 16 Pro сможет снимать видео в 8K. Однако они уточнили, что подобные ролики можно будет записывать на широкоугольный и ультраширокоугольный объективы, так как те имеют разрешение 48 мегапикселей. Специалисты отметили, что 8K-изображение имеет размер около 33 мегапикселей.

Также в материале говорится, что конкурентные модели Samsung Galaxy S25 Ultra и Google Pixel 9 Pro могут записывать видео в 8K. Однако, например, в смартфоне от Google разрешение видео увеличивается с помощью масштабирования силами искусственного интеллекта (ИИ).

Ранее в Евросоюзе (ЕС) заявили, что не будут против, если американская корпорация Apple выпустит на рынок смартфон без зарядного разъема. Соответствующий вопрос в Европейскую комиссию (ЕК) направили журналисты издания 9to5Mac.

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