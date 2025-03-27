Боярский посетовал на невозможность докричаться до футболистов на «Газпром Арене»

Боярский: На «Газпром Арене» невозможно докричаться до футболистов «Зенита»

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился впечатлениями от просмотра матчей на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Его слова приводит ТАСС.

Боярский рассказал, что с удовольствием болел за команду на стадионе «Петровский», который был уютным и контактным, и где эмоции зрителей передавались спортсменам. Он посетовал на то, что на «Газпром Арене» такой возможности нет.

«Я сижу достаточно далеко от поля, хоть и на хорошей трибуне. Но докричаться до игроков или произвести какое-то эмоциональное воздействие на игру практически невозможно. Это огромный стадион, он поглощает все звуки, и зрелищный эффект не такой сильный, как на "Петровском"», — заявил артист.

По итогам 21 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице. В активе сине-бело-голубых 43 очка.