Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
Сегодня
17:00 (Мск)
Сибирь
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/8 финала. 1-й матч
Трактор
Сегодня
17:00 (Мск)
Адмирал
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/8 финала. 1-й матч
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
Торпедо
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/8 финала. 1-й матч
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
СКА
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/8 финала. 1-й матч
Баффало Сэйбрз
Завтра
02:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ — регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Завтра
02:30 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
12:09, 27 марта 2025Спорт

Боярский посетовал на невозможность докричаться до футболистов на «Газпром Арене»

Боярский: На «Газпром Арене» невозможно докричаться до футболистов «Зенита»
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился впечатлениями от просмотра матчей на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Его слова приводит ТАСС.

Боярский рассказал, что с удовольствием болел за команду на стадионе «Петровский», который был уютным и контактным, и где эмоции зрителей передавались спортсменам. Он посетовал на то, что на «Газпром Арене» такой возможности нет.

«Я сижу достаточно далеко от поля, хоть и на хорошей трибуне. Но докричаться до игроков или произвести какое-то эмоциональное воздействие на игру практически невозможно. Это огромный стадион, он поглощает все звуки, и зрелищный эффект не такой сильный, как на "Петровском"», — заявил артист.

По итогам 21 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице. В активе сине-бело-голубых 43 очка.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал, почему на самом деле согласился на перемирие с Россией. На что он надеялся?

    Популярная российская актриса показала фото в бикини

    Совфед одобрил закон о признании даты окончания Ленинградской битвы днем воинской славы

    В России наемника из Грузии заочно осудили за боевые действия на стороне Украины

    Захарова сообщила о недоговороспособности Киева из-за атак на энергообъекты

    Ипотечники бросились в Москву

    Популярный российский певец занялся проституцией в США

    Экспансию китайских автомобилей в Россию сочли опасной

    Хинштейн рассказал о подлой атаке ВСУ в районе Суджи

    Захарова назвала цель провокации в Буче

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше