Чемезов рассказал об анализе западной трофейной техники

Глава «Ростеха» Чемезов: Анализ трофейной техники Запада улучшает оружие России

Анализ трофейной техники западного производства позволяет улучшить российское оружие. Об этом изданию «Эксперт» рассказал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

По его словам, российская сторона внимательно изучает западную трофейную технику, выделяя и анализируя ее слабые и сильные стороны. «Работа с трофейными образцами помогает нам совершенствовать нашу продукцию, повышать защищенность отечественных машин и мощь наших средств поражения», — отметил руководитель.

Чемезов напомнил, что в зоне специальной военной операции (СВО) «фактически против нас сегодня действуют более 50 стран». «Представьте масштаб их оборонных производств, с которым нам приходится иметь дело! Поэтому никакого шапкозакидательства здесь быть не должно», — добавил Чемезов.

В феврале председатель Военно-научного комитета Вооруженных Сил России — заместитель начальника Генштаба ВС России генерал-полковник Василий Трушин газете «Красная Звезда» сообщил, что российские специалисты исследовали более 90 образцов вооружения и военной техники иностранного производства в 2024 году.

В августе 2024 года холдинг «Высокоточные комплексы» рассказал, что специалисты холдинга изучают конструкцию захваченных Вооруженными силами России в ходе СВО трофеев для вырабатывания мер противодействия оружию западного производства.