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09:53, 27 марта 2025Наука и техника

Чемезов заявил о продолжении импортозамещения даже после отмены санкций

Чемезов: Отмена санкций не остановит импортозамещение в самолетостроении
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС

Отмена санкций не остановит импортозамещение в российском самолетостроении. Об этом изданию «Эксперт» заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Уверен, что отмена санкций, если она и случится, не обнулит прошедшие три года. Слишком дорого они нам дались. Даже если иностранные производители вернутся в Россию, условия их работы никогда не будут прежними», — сказал руководитель.

По его словам, в настоящее время решается задача по созданию российских самолетов полностью из отечественных комплектующих. В частности, под импортозамещение попало около 80 наименований изделий.

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«Из Москвы до Владивостока всегда будет на чем долететь», — сказал Чемезов.

В декабре заместитель председателя правительства России Виталий Савельев заявил, что в обозримом будущем в РФ планируют изготовить в общей сложности 994 гражданских самолета различных типов.

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