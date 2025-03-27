Глава Евросовета призвал продолжать санкционное давление на Россию

Глава Евросовета Кошта: Нужно продолжать оказывать санкционное давление на РФ

Лучший способ поддержать Украину — продолжать оказывать санкционное давление на Россию. Об этом в соцсети X заявил глава Европейского Совета Антониу Кошта.

Политик призвал страны Евросоюза (ЕС) оставаться последовательными в цели достижения «справедливого и прочного мира» на Украине. «Я передам это сообщение на сегодняшней встрече лидеров по вопросам мира и безопасности для Украины, организованной президентом Эммануэлем Макроном в Париже», — написал Кошта.

Ранее стало известно, что ЕС не станет вносить изменения в санкционный режим против России и возвращать подключение российских банков к системе SWIFT. Как отмечает Euractiv, это может отразиться на реализации договоренностей, достигнутых Москвой и Вашингтоном в результате переговоров в Эр-Рияде. «До отмены санкций [в июле] ничего не изменится, и мы будем работать над тем, чтобы ничего не изменилось, потому что сама Россия не изменилась, так же как и ее цели», — сказал в разговоре с порталом дипломатический источник.

Старший научный сотрудник Германского института международных отношений и безопасности Янис Клюге в разговоре с Euractiv также обратил внимание на то, что SWIFT не сможет подключить российские банки к сети, если ЕС не изменит свое санкционное законодательство.