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09:19, 27 марта 2025Мир

Лавров рассказал о визите Путина в одну страну

Лавров: Подготовка визита Путина в Индию уже идет
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Alexei Babushkin / Pool / Reuters

Подготовка визита президента России Владимира Путина в Индию уже идет. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Президент Путин принял приглашение главы индийского правительства Нарендры Моди посетить страну. Готовится визит российского лидера в Индию», — отметил министр.

Лавров также поблагодарил Нью-Дели за «сбалансированную позицию» по конфликту на Украине.

26 января Путин по случаю Дня Республики в Индии направил президенту страны Драупади Мурму и премьеру Моди поздравительную телеграмму, в которой пообещал наращивать сотрудничество между странами.

11 ноября прошлого года Моди заявил, что с нетерпением ждет новой встречи с Путиным. Он также указал на особое стратегическое партнерство между Россией и Индией, которое должно развиваться.

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