Лавров рассказал о визите Путина в одну страну

Лавров: Подготовка визита Путина в Индию уже идет

Подготовка визита президента России Владимира Путина в Индию уже идет. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Президент Путин принял приглашение главы индийского правительства Нарендры Моди посетить страну. Готовится визит российского лидера в Индию», — отметил министр.

Лавров также поблагодарил Нью-Дели за «сбалансированную позицию» по конфликту на Украине.

26 января Путин по случаю Дня Республики в Индии направил президенту страны Драупади Мурму и премьеру Моди поздравительную телеграмму, в которой пообещал наращивать сотрудничество между странами.

11 ноября прошлого года Моди заявил, что с нетерпением ждет новой встречи с Путиным. Он также указал на особое стратегическое партнерство между Россией и Индией, которое должно развиваться.