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10:50, 27 марта 2025Бывший СССР

На Украине призывника достали из окна автобуса

В Одессе призывника достали из окна автобуса и он сбежал
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал Политика Страны

В Одессе призывника достали из окна автобуса территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и он сбежал. Об этом сообщает «Страна.ua».

Автобус вез мобилизованного молодого человека, но транспортное средство остановила толпа людей. Парня вытащили из окна автобуса и помогли ему сбежать. Одесский областной ТЦК заявил, что вмешательство в работу представителей ведомства влечет за собой правовые последствия.

Ранее в Одессе сотрудники ТЦК избили женщину, пытавшуюся помешать мобилизации мужчины. После этого пострадавшей стало плохо, ей вызвали скорую. Информация о ее состоянии не приводится.

До этого Киевский городской ТЦК мобилизовал отца-одиночку. Уточняется, что молодой человек предоставлял все необходимые для отсрочки документы.

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