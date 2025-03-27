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15:12, 27 марта 2025Мир

Небензя обвинил Запад в политике диктата

Небензя: Запад попирает международное право и проводит политику диктата
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Страны Запада попирают международное право и проводят политику диктата на мировой арене. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, сообщает РИА Новости.

«Коллективный Запад, стремясь сохранить свою ускользающую доминирующую роль, грубо попирает международное право, прибегает к политике диктата, санкционному давлению, двойным стандартам», — отметил постпред.

По словам Небензи, в настоящее время наблюдается разрушение ранее достигнутых договоренностей. Кроме того, легшие в основу Ялтинской системы международных отношений ценности «ставятся под сомнение и подвергаются целенаправленному размыванию».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские и американские дипломаты в ООН начали работать на общий результат.

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