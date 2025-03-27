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17:38, 27 марта 2025Спорт

Олимпийский чемпион объяснил критику Гашеком рекорда Овечкина неизлечимой болезнью чеха

Васильев о критикующем рекорд Овечкина Гашеке: Он неизлечимо болен русофобией
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Доминик Гашек

Доминик Гашек. Фото: Petr David Josek / AP

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев объяснил позицию двукратного обладателя Кубка Стэнли Доминика Гашека, который критически высказался о грядущем рекорде россиянина Александра Овечкина по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

По его словам, завистники болеют разными нехорошими болезнями. «Его мозг серьезно поражен, он неизлечимо болен русофобией, завистью и злобой. Лучше бы он порадовался подвигу Овечкина, а не придирался к национальности», — заявил Васильев.

Гашек высказался ранее 27 марта. Чех счел участие Овечкина в матчах НХЛ и его погоню за рекордом рекламой СВО на Украине.

Овечкин забросил 889 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, он отстает от лидирующего по этому показателю канадца Уэйна Гретцки (894) на пять голов.

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