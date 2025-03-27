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11:56, 27 марта 2025МирЭксклюзив

Названы претендующие на отмену антироссийские санкции США

Американист Блохин предположил, что США могут отменить санкции на зерно из РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСанкции против России:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Если США начнут отменять санкции против России, то первое, в чем они могут смягчиться, будут ограничения в сфере экспорта и логистики российского зерна, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Своим мнением специалист поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Я думаю, что первыми, скорее всего, будут, если будут отменяться, санкции, которые наложены на сферу, связанную с российской зернодобычей и экспортом российского зерна. На переговорах, скорее всего, обговаривался вопрос снятия этих санкций. Поэтому, если Соединенные Штаты будут смягчаться, то первый этап будет направлен на экспорт российского зерна», — предположил Блохин.

24 марта в Эр-Рияде прошли переговоры технических групп России и США по реализации частичного прекращения огня в акватории Черного моря, торговли зерном, нефтью и газом. Встреча проходит в закрытом формате, фото- и видеосъемка были запрещены.

Представитель российской делегации, сенатор Григорий Карасин после встречи сообщил, делегация США на переговорах в саудовском Эр-Рияде очень внимательно слушала своих визави из России.

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