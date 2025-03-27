Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:25, 27 марта 2025Силовые структуры

По делу о взрыве в жилом доме в Махачкале появился первый задержанный

СК задержал мастера газового хозяйства по делу о взрыве в жилом доме в Махачкале
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

В Махачкале следователи задержали мастера ремонтно-эксплуатационной службы газового хозяйства по уголовному делу о взрыве газа в жилом многоэтажном доме, в котором пострадали два человека. Об этом сообщили «Ленте.ру» в республиканском управлении Следственного комитета (СК) России.

В ведомстве считают, что ЧП произошло по причине бездействия и неисполнения им должностных обязанностей. Решается вопрос об избрании мастеру меры пресечения в виде заключения под стражу.

25 марта при взрыве газа в многоэтажном доме на Гапцахской улице пострадали два человека. Повреждения также получили десятки квартир и примерно 20 автомобилей. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что к ЧП привела цепочка нарушений, начавшаяся с выдачи разрешения на строительство.

    Обсудить
    Последние новости

    Макрон анонсировал отправку военных на Украину

    Названо число воюющих на стороне Украины иностранных наемников

    Прокуратура запросила срок для Депардье

    В Нью-Йорке задумали запретить Tesla

    Капризов вернулся к тренировкам на льду после операции

    В России упала максимальная ставка по вкладам

    Пожилой мужчина застрял в пустыне из-за дождей и провел там пять дней

    Россиянам раскрыли способ сэкономить на путешествиях и не разочароваться

    Зеленский высказал опасения нового наступления России

    Медведев допустил лишение паспорта и высылку из России одной категории граждан

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше