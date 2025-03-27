По делу о взрыве в жилом доме в Махачкале появился первый задержанный

СК задержал мастера газового хозяйства по делу о взрыве в жилом доме в Махачкале

В Махачкале следователи задержали мастера ремонтно-эксплуатационной службы газового хозяйства по уголовному делу о взрыве газа в жилом многоэтажном доме, в котором пострадали два человека. Об этом сообщили «Ленте.ру» в республиканском управлении Следственного комитета (СК) России.

В ведомстве считают, что ЧП произошло по причине бездействия и неисполнения им должностных обязанностей. Решается вопрос об избрании мастеру меры пресечения в виде заключения под стражу.

25 марта при взрыве газа в многоэтажном доме на Гапцахской улице пострадали два человека. Повреждения также получили десятки квартир и примерно 20 автомобилей. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что к ЧП привела цепочка нарушений, начавшаяся с выдачи разрешения на строительство.