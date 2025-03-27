Россиянка описала блюда Крайнего Севера словами «для них лакомство, для других — дикость»

Россиянка побывала на Крайнем Севере и рассказала о необычных блюдах местной кухни. Свои впечатления она описала в блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

По словам автора, для коренных народов их еда — лакомство, а для других людей — дикость. «Некоторые местные деликатесы могут шокировать неподготовленного гостя», — отметила блогерша.

В пример она привела копальхен — мясо и внутренности морского зверя, ферментированные особым способом. Еще один северный специалитет — мантак, замороженная кожа кита с салом. «Довольно вкусно. Особенно если макать в соль или какой-то соус», — добавила путешественница.

Во время поездки россиянка наблюдала нгайбат — обычай жителей Ямала, от которого «приезжие часто бледнеют». «Свежее мясо оленя просто нарезают на куски и едят, — рассказала она. — Пробовала. Вкусно. Да и готовить удобно: никакой тебе грязной посуды».

Кроме того, жители Севера готовят вильмулимуль. Это олений желудок, начиненный ферментированными внутренностями с ягодами и травами, который выдерживают на холоде всю зиму, а едят весной. «Для чужака запах этого яства — испытание», — призналась россиянка.

Ранее эта же путешественница раскрыла необычные традиции оленеводов в тундре. По ее словам, при температуре минус 30 ночью в чуме печку не топят.