Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
Сегодня
17:00 (Мск)
Сибирь
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/8 финала. 1-й матч
Трактор
Сегодня
17:00 (Мск)
Адмирал
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/8 финала. 1-й матч
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
Торпедо
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/8 финала. 1-й матч
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
СКА
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/8 финала. 1-й матч
Баффало Сэйбрз
Завтра
02:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ — регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Завтра
02:30 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
14:04, 27 марта 2025Спорт

Российского паралимпийца лишили трех медалей Игр-2014 в Сочи

Российского паралимпийца Полухина лишили трех медалей Игр-2014 за подмену проб
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Международный паралимпийский комитет (IPC) лишил россиянина Николая Полухина трех медалей Паралимпийских игр — 2014 в Сочи. Об этом сообщается на сайте IPC.

«7 марта 2023 года IPC предъявил спортсмену обвинение в использовании запрещенного метода (в частности, фальсификации путем подмены пробы мочи)», — говорится в заявлении. Отмечается, что Полухин признал применение триметазидина во внесоревновательный период в феврале 2014 года (что было разрешено в то время), но отрицал причастность к подмене проб в марте 2014-го.

Независимый трибунал обнаружил царапины и отметины, а также след от зуба на контейнере с пробой. По мнению экспертов, не было никаких других причин для повторного открытия бутылок с образцами, кроме подмены мочи.

Все индивидуальные результаты спортсмена на домашней Паралимпиаде были аннулированы. Он лишился золота в гонке на 15 километров, серебра в гонке на 7,5 километра и в гонке на 12,5 километра (среди слабовидящих биатлонистов).

    Обсудить
    Последние новости

    Число утонувших на батискафе в Египте россиян возросло

    Путин прилетел в Заполярье

    Педро Паскаль отреагировал на слухи о романе с Дженнифер Энистон

    Небензя обвинил Запад в политике диктата

    Самый большой молочный холдинг в России подвел итоги 2024 года

    Бывший солдат ВСУ рассказал о применении украинскими войсками запрещенного оружия

    Американские вузы захотели запретить прием связанных с ХАМАС студентов

    Карпин раскрыл подробности матча России с Ираном

    Лукашенко оценил возможность включения печатного станка

    В Сумах произошел взрыв

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше