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06:45, 27 марта 2025РоссияЭксклюзив

Названа доля сменивших фамилию из-за травли россиян

«Где мои дети»: 10 процентов опрошенных россиянин сменили имя из-за трафли
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: «Лента.ру»

Каждый десятый опрошенный россиянин, которого травили, сменил имя или фамилию, показал опрос компании «Где мои дети». В исследовании приняли участие больше 1,2 тысячи человек в возрасте от 18 до 78 лет из городов-миллионников. С его результатами ознакомилась «Лента.ру».

По данным аналитиков, 41 процент опрошенных россиян признались, что их фамилия или имя становились поводом для насмешек. При этом 96 процентов столкнулись с этим в школьные годы, и лишь 4 процента — во взрослом возрасте.

Согласно исследованию, 48 процентов опрошенных признались, что насмешки хоть и были неприятны, но не заставили их задуматься о смене имени или фамилии. 29 процентов рассказали, что подшучивания их не задевали, поэтому они не рассматривали изменение своих персональных данных. 12 процентов сообщили, что думали об этом, но не решились на процедуру, а 11 процентов все же сменили свои паспортные данные из-за травли.

Оказалось, что большинство тех, кого буллят из-за имени (83 процента) имеют самые обычные имена, такие как Иван, Даша или Маша. Однако среди пострадавших от насмешек есть и обладатели иностранных имен (3 процента): Дэвид, Бэлла, Арам, а также современных (3 процента), например, Оливия, или старинных имен (2 процента): Марьяна, Мирослав, Василиса.

Также наиболее подвержены травле дети и подростки с самой обычной фамилией (45 процентов): Иванов, Сидоров, Захаров. На втором месте — владельцы «предметных» фамилий (22 процента), например, Попкин, Каблуков, Водкин. На третьем — обладатели иностранных фамилий (11 процентов), например, Остин, Вайс. Фамилии, как у знаменитостей (7 процентов), например, Басков, Шаляпин, тоже нередко становятся причиной насмешек.

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