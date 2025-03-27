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01:05, 28 марта 2025Забота о себе

Стресс назвали провокатором нескольких смертельно опасных болезней

Невролог Зинчева: Длительный стресс грозит гипертонией, язвой и проблемами с ЖКТ
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Длительный стресс может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая развитие таких смертельно опасных болезней, как гипертония, ишемическая болезнь сердце или язва, предупредила невролог Ольга Зинчева. Ее слова приводит «Газета.Ru».

По словам врача, из-за хронического нервного перенапряжения возрастает нагрузка на сердце, повышаются кровяное давление и уровень холестерина в крови. В перспективе это грозит гипертонией, ишемической болезнью сердца и инсультом. Также длительный стресс является провокатором головных болей, бессонницы, различных тревожных расстройств и депрессии, предупредила невролог.

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Еще одним негативным последствием сильного стресса Зинчева назвала проблемы с ЖКТ. «В качестве симптомов здесь выступают тошнота, боли в животе, диарея или, наоборот, запор. Стресс бывает связан и с такими болезнями пищеварительной системы, как язвенная болезнь и синдром раздраженного кишечника», — рассказала она.

Кроме того, как отметила невролог, длительный стресс снижает иммунитет, что, в свою очередь, повышает риск развития различных аутоиммунных заболеваний.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Анна Тейлор объяснила сильное желание съесть что-нибудь сладкое перед сном. По ее словам, чрезмерная тяга к сладкому и мучному может возникать как из-за стресса и усталости, так и из-за неправильного питания.

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