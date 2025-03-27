Туристов с затонувшего в Египте батискафа погрузили под воду без инструктажа

Shot: Туристам с затонувшего в Египте батискафа не провели инструктаж

Туристов с затонувшего в Египте батискафа «Синдбад» погрузили под воду без проведения инструктажа. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Отдыхающие на египетских курортах россияне рассказали изданию, что несколько дней назад они тоже ездили на экскурсию на этом же судне. По их словам, батискаф был в плохом состоянии: с побитыми и затертыми стеклами, старыми и испорченными жилетами. Более того, их было недостаточно, а участникам экскурсии никто не объяснил, как себя вести в случае чрезвычайной ситуации.

В источнике также говорится, что компания Sharm El-Ghada Excursions, которая продавала туры, не вела отчетность и не составляла списки клиентов. «С туристов просто брали деньги и отправляли под воду без минимальной подготовки. Поэтому местные власти до сих пор не могут установить личности всех, кто был на борту», — пишет Telegram-канал.

Туристический батискаф «Синдбад», на борту которого находились десятки российских туристов, затонул недалеко от Хургады в четверг, 27 марта. По предварительным данным, большинство людей удалось спасти. Они были доставлены в свои отели или госпитализированы.