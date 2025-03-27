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10:40, 27 марта 2025Интернет и СМИ

Умер ведущий культовых передач «Царь горы» и «Хочу все знать». Алексей Веселкин долгое время боролся с раком крови

Ведущий и заслуженный артист РФ Веселкин умер от рака крови
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В возрасте 63 лет скончался заслуженный артист России, режиссер и ведущий Алексей Веселкин. Об этом сообщили в пресс-службе Российского государственного академического молодежного театра (РАМТ).

Он вел такие культовые программы, как «Царь горы», «До 16 и старше» и другие. По данным Mash, экс-ведущий «Маяка» больше года болел раком крови. Веселкин умер в своей квартире в Москве поздно вечером от осложнений на фоне лейкоза. Отмечалось, что артист до последнего верил, что вылечится, и хотел работать в эфире, но сил на это уже не было.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Веселкин окончил Театральное училище имени Б. Щукина. С 1983-го состоял в труппе РАМТ. В театре он исполнил около 60 ролей, среди которых Павел Фамусов в «Горе от ума», судья Айвз в «Нюрнберге», Меннерс в «Алых парусах», Эдгар в «Короле Лире» и другие. Он также снимался в телесериалах — в частности, принял участие в проекте «Не родись красивой».

Ведущий актер нашей труппы, артист удивительной творческой энергии и работоспособности, колоритный, темпераментный, человек с искрометным чувством юмора и магнетическим взглядом

Российский государственный академический молодежный театр

Веселкин говорил, что радио, телевидение и музыка для него второстепенны

В 2012 году Веселкин был уволен с радиостанции «Маяк» после скандального эфира о больных муковисцидозом. Обычно ведущие доступным языком рассказывали слушателям о различных недугах. В выпуске про муковисцидоз же было много неуместных шуток, вызвавших широкий общественный резонанс. Ведущих отстранили от эфира, рубрику «Болячки» закрыли. Тогда директор радиостанции отмечал, что создавать эфирный «драйв» невозможно без того, чтобы пройти «по краю», при этом «юмор специфический может прорваться в самый неподходящий момент».

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

«У меня есть вторая профессия — я актер. Сейчас я работаю в Российском академическом молодежном театре. Мне нужно выпустить спектакль», — говорил тогда Веселкин.

Я не могу с твердой уверенностью сказать, что является моей основной работой. У меня актерское образование. Я работаю в театре. Радио, телевидение и музыка — второстепенны

Алексей Веселкинактер и радиоведущий

Он добавил, что отработал в формате утреннего шоу так, как должен был. «Сам по себе я человек совершенно другой. Я извинился в эфире. Все, что мог, я сделал», — объяснил ведущий.

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