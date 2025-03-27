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12:49, 27 марта 2025Мир

В МИД высказались о работе над обменом заключенными с США

Рябков: Вопрос обмена заключенными с США остается на повестке дня
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Вопрос обмена заключенными между Россией и США остается на повестке дня и обсуждается по профильным каналам. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Это один из пунктов той двусторонней повестки дня, которую мы продолжаем отрабатывать по профильным каналам», — заявил замглавы ведомства.

Ранее Рябков сообщил, что состоявшиеся контакты между представителями России и США приоткрыли окно возможностей для перехода к неконфронтационному сосуществованию двух государств.

В конце февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что между Москвой и Вашингтоном ведется обсуждение обмена заключенными, нельзя исключать продолжение этого процесса.

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