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11:35, 27 марта 2025Мир

В России заявили об окне возможностей в отношениях с США

Рябков: Контакты РФ и США приоткрыли окно возможностей к сосуществованию стран
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Состоявшиеся контакты между представителями России и США приоткрыли окно возможностей для перехода к неконфронтационному сосуществованию двух стран. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Состоялись важные телефонные переговоры [президентов России и США] Владимира Путина и Дональда Трампа, проведены контакты наших представителей на разных уровнях — это общение приоткрыло некое окно возможностей для того, чтобы перейти от фронтального противостояния к неконфронтационному сосуществованию», — отметил дипломат.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что между Москвой и Вашингтоном в ходе контактов сложились конструктивные отношения. По его мнению, Россия и США должны дальше идти этим путем.

Прибывший в США посол России Александр Дарчиев также сказал, что в российско-американских отношениях появилось окно возможностей.

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