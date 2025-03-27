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12:21, 27 марта 2025Силовые структуры

В России наемника из Грузии заочно осудили за боевые действия на стороне Украины

Суд заочно приговорил к 14 годам лишения свободы наемника ВСУ Чурадзе
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил 34-летнего гражданина Грузии Николоза Чурадзе к 14 годам колонии за участие в боевых действиях против России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Гражданин Грузии заочно признан виновным по статье 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ.

Как установил суд, в период с марта 2022 года по январь 2025 Чурадзе прибыл на Украину и вступил в ряды «Грузинского национального легиона» (признан в России террористическим и запрещен). Он прошел военную подготовку, его обеспечили личным оружием, боеприпасами, специальным снаряжением и обмундированием. После этого он принимал участие в боевых действиях на стороне Украины против Вооруженных сил России. За это он получил вознаграждение в размере более 2,7 миллиона рублей.

Суд заочно приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что российский суд заочно осудил на 14 лет французского наемника.

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