В России оценили угрозу нашествия китайских товаров

Аналитик Донская: У КНР нет необходимости сильно расширять свое присутствие в РФ

Россия вряд ли столкнется с нашествием китайских товаров из-за импортных пошлин ряда западных стран в отношении продукции из КНР. Об этом заявила глава группы компаний по международной торговле и ВЭД «Команда Сикурс» Раиса Донская. Ее слова приводит газета «Известия».

Она отметила, что у китайских экспортеров нет острой необходимости расширять свое присутствие на российском рынке. У компаний из азиатской страны есть ряд других перспективных рынков сбыта их продукции. Китайские производители, напомнила эксперт, не проявляют особого интереса к рынку РФ и не стремятся открывать в стране множество заводов, как европейские концерны несколько десятилетий назад. «Китайские коммерсанты не рассматривают российский рынок как очень перспективный», — резюмировала Донская.

Схожего мнения по поводу рисков нашествия китайских товаров в Россию придерживается и директор S+Консалтинг Александра Силакова. Она напомнила, что импортные пошлины ряда западных стран в отношении китайской продукции введены не навсегда. Кроме того, перенаправить большой объем товаров на другие рынки КНР будет непросто, так как емкость этих рынков за последнее время больше не стала. «Некоторое увеличение поставок из Китая в Россию может иметь место, но маловероятно, что оно будет существенным», — заключила Силакова.

Власти США удвоили пошлины против китайской продукции в начала весны. С 4 марта экспортеры из КНР должны будут уплачивать 20-процентный таможенный сбор. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объяснил эту меру продолжающимся наркотрафиком. Речь идет в том числе о поставках в США фентанила из Мексики и Канады. Значительная часть производства наркотиков, по словам главы Белого дома, производится в Китае. Кроме того, Трамп подписал указ о введении 25-процентных пошлин на собранные за рубежом автомобили. Эта мера направлена в том числе против китайского экспорта.