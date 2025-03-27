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11:49, 27 марта 2025Экономика

В России сменили главу оператора по переработке мусора

Мишустин отправил в отставку Дениса Буцаева и назначил главой РЭО Ирину Тарасову
Вячеслав Агапов

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Главу Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева отправили в отставку. Руководителя оператора по переработке мусора сменил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, следует из распоряжения правительства.

Буцаев был назначен на должность заместителя Министра природных ресурсов и экологии. Вместо него возглавлять РЭО будет Ирина Тарасова — ранее она занимала пост директора административного департамента Министерства сельского хозяйства.

Куратор так называемой «мусорной реформы» возглавлял РЭО с момента основания компании в феврале 2019 года. В ноябре он временно уходил с должности, чтобы занять место первого вице-губернатора Белгородской области. Вернулся в РЭО он в ноябре 2020 года. О возможном назначении Буцаева в Минприроды стало известно в феврале 2025-го.

Родившаяся в Днепропетровске Тарасова окончила Московский банковский институт, а также Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. С 2018 года трудилась на различных должностях в Минсельхозе России.

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