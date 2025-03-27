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13:38, 27 марта 2025Бывший СССР

Захарова назвала киевские власти сектантами

Захарова: Военная форма представителей Киевского режима — атрибут их секты
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Представители Киевского режима сравнимы с сектантами. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Военная форма представителей Киевского режима — атрибут их секты», — сказала дипломат.

Ранее Захарова заявила, что у России нет никакого доверия к Украине, поскольку Киев обманывает собственных союзников и партнеров. По ее словам, Киев перевирает все, о чем с ним договаривались годами.

До этого дипломат сообщила, что готовящаяся Украиной и Британией международная конференция по Буче — это провокация, на которой участники попытаются заново изложить недостоверную информацию о произошедших в городе событиях. Она выразила уверенность в том, что главной целью конференции станет попытка сорвать процесс мирного урегулирования конфликта на Украине.

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