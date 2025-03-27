В МИД заявили о недоверии Киеву

Захарова: У России нет никакого доверия к Украине

У России нет никакого доверия к Украине, поскольку Киев обманывает собственных союзников и партнеров. О недоверии Украине заявила в ходе еженедельного брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Какое доверие, если они перевирают на ходу все, буквально все, даже то, о чем договаривались с теми, кто курирует их все эти годы», — заявила дипломат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев дал согласие на прекращение огня, чтобы показать, что Россия не хочет завершения военных действий. Он добавил, что своими шагами ясно показал, что Киев готов к урегулированию, но Россия — нет.

В ходе брифинга Захарова также раскрыла детали переговоров о черноморской инициативе. По словам дипломата, сейчас прорабатываются контуры нового договора о прекращении огня в море.