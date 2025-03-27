Захарова раскрыла ситуацию в отношениях с США

Захарова назвала сложной ситуацию между РФ и США из-за предыдущих администраций

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопрос, какие задачи стоят перед новым российским послом в Вашингтоне Александром Дарчиевым. Ее слова приводит РИА Новости.

Захарова раскрыла ситуацию в отношениях с США и назвала ее трудной. Она подчеркнула, что как любой посол, Дарчиев осуществляет российский внешнеполитический курс в США.

«В этом конкретном случае, конечно, ситуация крайне сложная, учитывая, что столько лет предыдущие американские администрации разрушали эти двусторонние отношения», — отметила она.

Ранее Дарчиев прибыл в США. Правительственный борт России приземлился в Нью-Йорке на фоне сообщений об отправке нового посла в страну.