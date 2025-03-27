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06:32, 27 марта 2025Мир

Захарова раскрыла ситуацию в отношениях с США

Захарова назвала сложной ситуацию между РФ и США из-за предыдущих администраций
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопрос, какие задачи стоят перед новым российским послом в Вашингтоне Александром Дарчиевым. Ее слова приводит РИА Новости.

Захарова раскрыла ситуацию в отношениях с США и назвала ее трудной. Она подчеркнула, что как любой посол, Дарчиев осуществляет российский внешнеполитический курс в США.

«В этом конкретном случае, конечно, ситуация крайне сложная, учитывая, что столько лет предыдущие американские администрации разрушали эти двусторонние отношения», — отметила она.

Ранее Дарчиев прибыл в США. Правительственный борт России приземлился в Нью-Йорке на фоне сообщений об отправке нового посла в страну.

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