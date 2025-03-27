Захарова рассказала о поиске переговорщиков в Киеве

Захарова: Работа по проведению переговоров и определению их участников ведется

Работу по вопросу того, с кем и как вести переговоры с Украиной по урегулированию конфликта на территории республики, ведется. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Вопрос — с кем и как. Работа ведется, поверьте мне. Это все вопросы, которые предстоит решить», — заявила дипломат.

Она добавила, что глава МИД России Сергей Лавров обращается к теме доверия Киеву и регулярно подчеркивает, что речь должна идти о гарантиях безопасности для России, а не о вере в то, что «не обманут».

Ранее Захарова заявила, что Россия поддерживает контакты с США, потому что представители Украины запретили себе общаться с Москвой.