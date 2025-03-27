Заседание Рады сорвали после оглашения деталей ресурсной сделки с США

Железняк: Заседание Рады сорвали после оглашения деталей ресурсной сделки

Заседание Верховной Рады Украины сорвали после оглашения деталей ресурсной сделки с США. Об этом рассказал депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Выступил в Раде по поводу неуважения к Парламенту и нового соглашения об ископаемых. Сорвал дальнейшее заседание», — написал он.

В четверг, 27 марта, Ярослав Железняк сообщил, что условия соглашения о добыче полезных ископаемых на территории Украины США значительно ухудшились для Киева после перепалки президента Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа. По его словам, в новом проекте договора речь идет о добыче не редкоземельных металлов, а всех ресурсов республики.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что украинская сторона не видела готовящийся проект соглашения по добыче редкоземельных металлов. Он также подчеркнул, что Киев и Вашингтон отказались от идеи подписания меморандума перед заключением договора.