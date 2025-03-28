Названо главное препятствие для возвращения иностранных компаний в Россию

Депутат Арефьев выступил против возвращения в РФ ушедших иностранных компаний

Ушедшим с российского рынка иностранным компаниям не стоит давать права возвращаться, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. О главных препятствиях для подобного возвращения депутат рассказал «Ленте.ру».

Ранее издание The Korea Times писало, что три южнокорейских гиганта — Hyundai Motor, LG Electronics и Samsung Electronics — хотели бы вернуться на российский рынок. Позднее СМИ выяснили, что LG Electronics провела пробный перезапуск завода в России.

«Техническая и финансовая готовность, я думаю, есть. Мы будем готовы принять новые заводы, которые у нас до этого были. Единственное — у нас отключена система SWIFT, и пока проводить транзакции через нашу платежную систему "Мир" будет довольно сложно, им тогда надо будет вступать в нашу платежную систему работать нормально. (...) Кроме того, все боятся санкций, и, если они вступят в систему "Мир", то тоже могут подпасть под санкции. (...) Речь должна идти не о технических возможностях их работы, а о необходимости их принимать», — объяснил Арефьев.

Они ушли, надо их наказать и не возвращать. Они сегодня ушли, завтра опять уйдут, а у нас из-за этого будет колебаться рынок труда. (...) Нам надо принимать политические меры и не радоваться тому, что они хотят вернуться. (...) Я бы их не пустил Николай Арефьев первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике

26 марта министр финансов США Скотт Бессент заявил, что страна может рассмотреть подключение России к международной банковской системе SWIFT. При этом Бессент отметил, что США могут и наоборот ужесточить санкции против России в зависимости от хода урегулирования конфликта на Украине.