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20:49, 28 марта 2025Экономика

Болгария объявила о скором запуске проекта для замены российского газа

Болгария анонсировала начало строительства проекта для замены российского газа
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Министр энергетики Болгарии Жечо Станков анонсировал начало строительства в ближайшие несколько недель «вертикального газового коридора», который позволит ряду европейских стран заместить поставки из России. Об этом сообщает Bloomberg.

Маршрут предполагает прокачку до десяти миллиардов кубометров газа в год, в том числе он позволяет организовать поставку топлива из греческих портов на Украину. В проекте также задействованы Румыния, Венгрия, Словакия и Молдавия.

По оценке болгарских властей, система станет ведущей в регионе после того, как с 1 января 2025 года был остановлен транзит российского газа через Украину. На его создание на своей территории республика выделила почти 350 миллионов долларов в виде госгарантий. Предполагается, что болгарский участок маршрута будет готов в конце следующего года.

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Станков отметил, что в настоящее время продолжаются переговоры с Венгрией, Молдавией и Украиной по поводу совместных тендеров на поставку сжиженного природного газа (СПГ). Участникам проекта были бы предпочтительнее долгосрочные контракты, которые обеспечивают диверсификацию рисков и фиксированную стоимость.

После прекращения поставок через Украину российский газ поступает в Европу только в виде СПГ и по одной из ниток «Турецкого потока». В прошлом году по ней прошло около 15 миллиардов кубометров, что сравнимо с верхним технологическим пределом маршрута. «Вертикальный газовый коридор» ориентирован на те же страны, что покупают поставляемый по «Турецкому потоку» газ.

Ранее стало известно, что на фоне продолжающейся потери европейского рынка «Газпром» готовится к рекордным убыткам в течение десяти лет. В презентации «Трансформация Газпрома», с которой удалось ознакомиться Financial Times, компания оценивает потери в 15 триллионов рублей.

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