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15:38, 28 марта 2025Силовые структуры

Двух россиян осудят за производство 2,6 тонны наркотиков

Во Владимирской области осудят мужчин за производство 2,6 тонны наркотиков
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Во Владимирской области осудят мужчин за производство 2,6 тонны наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Им предъявлено обвинение по статьям 228.1 («Незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере, в составе организованной группы») и 228.3 («Незаконное приобретение, хранение и перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ в особо крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, в период с марта 2022 года по апрель 2023 года 43-летний Александр Шабанов и 46-летний Павел Лагутенков в составе организованной группы и под руководством неустановленных лиц производили и сбывали наркотики через интернет на территории Владимирской и Вологодской областей. Их преступную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. Было изъято 2,6 тонны наркотических веществ и 400 килограмм прекурсоров.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что пятерых наркодилеров с взрывным устройством арестовали в российском регионе.

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