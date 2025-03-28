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18:01, 28 марта 2025Экономика

Эксперт рассказал об экономических последствиях землетрясения в Мьянме

Эксперт Севостьянов: Землетрясение в Таиланде может замедлить поставки риса в РФ
Дмитрий Воронин
СюжетЗемлетрясение в Таиланде

Фото: Reuters

Сильное землетрясение в юго-восточной Азии с эпицентром в Мьянме, толчки от которого ощущались в нескольких соседних странах, включая Таиланд, могут негативно сказаться на поставках топлива и сельхозпродукции, в частности замедлить экспорт Бангкоком риса, морепродуктов и резины в Россию. Соответствующее мнение доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова Павла Севостьянова приводит РИА Новости.

По словам эксперта, закрытие аэропортов и эвакуация способны «повлиять на цепочки поставок», что может затронуть и РФ. С его точки зрения, допускается и снижение доверия инвесторов на фоне сегодняшнего прекращения торгов на бирже в Таиланде. Севостьянов напомнил, что в 2023 году в Турции такие же меры привели к оттоку капитала.

Говоря о других возможных экономических последствиях землетрясения, специалист отметил, что реконструкция моста в Мьянме и инфраструктуры в Таиланде потребует миллиардов долларов, на фоне чего поставки оборудования для восстановления могут стать новым направлением сотрудничества.

Магнитуда толчков 28 марта составила по разным данным от 7,7 до 7,9. В столице Таиланда рухнуло многоэтажное здание, в городе объявили режим ЧП. В ЦБ страны заявили, что банки пока могут предоставлять клиентам ограниченный набор услуг, но ограничения не коснутся платежных систем королевства, которые продолжают работать.

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