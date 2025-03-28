Стало известно об ограничениях в работе банков Таиланда после землетрясения

ЦБ: Банки Таиланда после землетрясения могут оказывать только некоторые услуги

Банки Таиланда после мощного землетрясения могут предоставлять клиентам ограниченный набор услуг, указали в ЦБ страны. Об этом со ссылкой на агентство Cailian сообщает ТАСС.

Как следует из сделанного регулятором заявления, ограничения не коснутся платежных систем Таиланда, которые при этом продолжают работать.

Мощное землетрясение произошло 28 марта на территории Мьянмы. По разным данным, его магнитуда составила от 7,7 до 7,9. Толчки ощущались в ряде соседних государств. В стране, где находился эпицентр сейсмического события, обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. В Бангкоке, столице Таиланда, рухнуло многоэтажное здание, жителей высоток эвакуируют. В городе объявлен режим ЧП.

Ранее в пятницу, 28 марта, стало известно, что на фоне землетрясения Фондовая биржа Таиланда (SET) и биржа фьючерсов TFEX остановили торги.