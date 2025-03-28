Появились новые кадры пылающей после удара ВСУ газоизмерительной станции «Суджа»

Минобороны России опубликовало новые кадры пылающей после удара ВСУ ГИС «Суджа»

Появились новые кадры охваченной огнем газоизмерительной станции «Суджа», которая попала под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видеозапись опубликовало Минобороны России, она есть в распоряжении «Ленты.ру».

На кадрах видно факельное горение в части станции, также есть территория, от которой идет дым. Видно, что объект сильно поврежден.

28 марта Минобороны обвинило ВСУ в ударе по газоизмерительной станции «Суджа». Там заявили, что удар противник нанес из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В результате на станции началось сильное возгорание, ГИС оказалась практически уничтожена.

ВСУ до этого ударяли по ГИС в Курской области. В ночь на 21 марта там прогремели взрывы. Согласно заявлению Минобороны, ВСУ осуществили подрыв станции во время отступления из приграничья. Объект находился под контролем противника с 7 августа 2024 года и использовалась как безопасный логистический пункт.

