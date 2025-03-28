Приемный сын Зверева захотел отсудить у отца миллионы за испорченное детство

Mash: Приемный сын Зверева Сергей захотел отсудить у отца 25 миллионов рублей

Приемный сын российского стилиста и шоумена Сергея Зверева планирует отсудить у отца 25 миллионов рублей за испорченное детство. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, Сергей Зверев-младший утверждает, что получил психологическую травму из-за того, что шоумен водил его на вечеринки «с голыми взрослыми». Отмечается, что приемный сын стилиста не виделся с отцом около десяти лет.

Ранее Сергей Зверев-младший рассказал, что получает 18 тысяч рублей в месяц, работая звукооператором во Дворце культуры в Коломне. Он добавил, что проживает в Подмосковье у мужчины, за которым ухаживает ради крыши над головой.