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11:16, 28 марта 2025Культура

Приемный сын Зверева захотел отсудить у отца миллионы за испорченное детство

Mash: Приемный сын Зверева Сергей захотел отсудить у отца 25 миллионов рублей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Приемный сын российского стилиста и шоумена Сергея Зверева планирует отсудить у отца 25 миллионов рублей за испорченное детство. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, Сергей Зверев-младший утверждает, что получил психологическую травму из-за того, что шоумен водил его на вечеринки «с голыми взрослыми». Отмечается, что приемный сын стилиста не виделся с отцом около десяти лет.

Ранее Сергей Зверев-младший рассказал, что получает 18 тысяч рублей в месяц, работая звукооператором во Дворце культуры в Коломне. Он добавил, что проживает в Подмосковье у мужчины, за которым ухаживает ради крыши над головой.

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