Российский танк будущего станет модульным

«Уралвагонзавод»: Российский танк будущего построят по модульному принципу

Российские танки будущего станут оснащаться модулями, которые позволят использовать боевые машины для специальных задач. Об этом РИА Новости рассказали в концерне «Уралвагонзавод».

«Танки будущего должны быть построены по модульному принципу, что будет повышать их адаптивность к условиям конкретного театра боевых действий», — заявили в компании.

В частности, как заметили в концерне, у стандартного танка можно укоротить пушку и усилить защиту корпуса, тем самым сделав его боевой машиной для городских условий.

Там же добавили, что танки будущего могут быть оснащены новыми оптическими системами, штатными радиолокационными станциями, а также запускаемыми с борта дронами для сведения информации в единую информационно-боевую систему.

Также в компании заявили, что российские танки будущего получат увеличенный калибр пушки.