Сотрудники похоронного бюро подрались из-за клиента и попали на видео

В Мексике сотрудники похоронного бюро подрались из-за тела клиента

В Мехико, Мексика, сотрудники двух похоронных бюро подрались за право предоставлять ритуальные услуги семье. Об этом сообщает Need To Know.

Представители двух ритуальных агентств прибыли к дому, где не стало мужчины. Он получил удар током, когда украшал свое жилище. Работники стали спорить, чьим клиентом он станет, их спор перерос в драку. Конфликт попал на видео.

Один из мужчин пытался ударить другого ногой, но столкнулся с сопротивлением. В какой-то момент мимо сотрудников похоронного бюро прошел полицейский, но не обратил на них никакого внимания. После один мужчина стал угрожать другому ножом, и тот отступил.

Кому достался клиент — неизвестно. Позднее работники ритуального агентства предстали перед местными властями. Мужчины достигли соглашения, и их отпустили.

Ранее сообщалось, что в Таиланде 18-летний юноша из провинции Удонтхани устроил дома похороны живой матери ради денег и обвинил в этом школьного учителя. Представители школы заявили, что никто из их сотрудников не давал ученику такого задания.