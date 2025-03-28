В Кремле объяснили назначение Паслера врио губернатора Свердловской области

Песков: Паслера назначили в Свердловскую область в связи с успехами в Оренбуржье

Назначение Дениса Паслера временно исполняющим обязанности (врио) губернатора Свердловской области связано с его успехами в Оренбуржье. Так кадровую перестановку объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Ранее Паслер публично извинился перед жителями и чиновниками Оренбургской области, которую возглавлял, за то, что мог кого-то обидеть или не доделать рабочие дела. До этого, в феврале, Генпрокуратура вынесла политику представление из-за неполной готовности экстренных служб региона к чрезвычайной ситуации, возникшей во время паводка 2024 года.

26 марта президент России Владимир Путин предложил Паслеру перейти с должности главы Оренбургской области на пост врио главы Свердловской области 26 марта. Глава государства подчеркнул, что регион, который возглавил чиновник — один из ключевых субъектов страны.